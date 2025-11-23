Osman Hayri Topuz: Depremzede Öğrencilere Güvenli Bir Sınıf Ortamı Oluşturdu

ELAZIĞ'da ağırlıklı olarak depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü TOKİ Yemişlik İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Osman Hayri Topuz, burada çocuklara büyük ilgi gösteriyor. Öğrencilerin yanı sıra depremden etkilenen veliler ile de bağ kuran Topuz, "Onları gördüğüm zaman, ilk kalem tutturmak istemedim. Onlara daha çok okulu sevmeyi, güven duymayı, ondan sonra güzel bir şekilde okula devam etmelerini istedim ve güven duyacak bir ortam oluşturdum" dedi.

Sınıf öğretmeni Osman Hayri Topuz, 2008 yılında Bingöl'de başladığı meslek yaşamını 3 yıldır atandığı TOKİ Yemişlik İlkokulu'nda sürdürüyor. 2020'deki Elazığ depreminin ardından yapılan okulda, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğrenciler de eğitim görürken; Osman Hayri Topuz burada depremzede çocuklara büyük bir ilgi gösteriyor.

'GÜVEN DUYACAK BİR ORTAM OLUŞTURDUM'

Osman Hayri Topuz, "Depremden sonra TOKİ Yemişlik İlkokulu'na öğretmen olarak geldim. Öğrencilerimle ilk karşılaştığım zaman çoğunluğu zaten depremden etkilenen öğrencilerdi. Velilerim de öyle. Kimi il dışından geldi, kimi Elazığ ilinin diğer mahallelerinden, deprem etkilenen ilçelerinden geldiler. Onları gördüğüm zaman, ilk kalem tutturmak istemedim. Onlara daha çok okulu sevmeyi, güven duymayı, ondan sonra güzel bir şekilde okula devam etmelerini istedim ve güven duyacak bir ortam oluşturdum. Bir öğrencinin sığınacağı bir durak, öğretmeni ve sınıfı olmalıdır. Ben de bu düşünceyle öğrencilerime güzel bir sınıf ortamı hazırladım. Onları anladım, onları sevdim. Onlara şefkatle yaklaştım. Çünkü bir insanı anlamak aslında o insana daha bir öz güven verir, güveni yerine gelir. Hepsi depremden etkilenmişti. Bu gözlerinden bariz belli oluyordu. Zamanla yapılan etkinliklerle bu sıkıntılarımız gitti. Çocuklar, şu an sınıfını çok seviyor. Okumayı çok seviyor. Velilerim de her zaman destekçim oldular" dedi.

'BURUK BİR SEVİNÇ VAR'

Velilerin de deprem sonrası psikolojik olarak zorlandığını belirten Topuz, "Veliler ilk geldiklerinde onlar da depremden etkilenmişlerdi. Güven duyulacağı bir ortam arıyordular. Özellikle il dışından gelenler etkilenmişti. Velilerime bu güveni verdikten sonra onlar da artık güvenli bir şekilde çocuklarını bana emanet ettiler. Aramızda çok güzel bir bağ oldu. Velilerim de çok kıymetlidir. Her özel günü mutlaka düşünürler. Maddi boyutu asla yoktur. Hepsi benim için çok kıymetli, öğrencilerim de ayrı ayrı. Bu yıl mezun olacağız onlarla. Buruk bir sevinç var, hepsinin yolları açık olsun" diye konuştu.

'ONU TANIYINCA HER ŞEY DÜZELDİ'

Depremzede velilerden Ayten Türk ise toparlanma süreçlerinde Osman Hayri Topuz'un büyük rolü olduğunu ifade ederek, "Psikolojimiz çok bozuktu ama onu tanıyınca her şey düzeldi. Evlerimiz verilmesine rağmen gitmek istemedik. Oğlum böyle bir öğretmeni tanıdığı için çok şanslı" dedi. Veli Şirin Evcimen de "O sadece öğrencilerin değil, bizim de öğretmenimiz. Onun manevi desteği sayesinde üniversite okuyan gençlerimiz var. Ben de üniversite okuyorum. Çocuklarımıza hem akademik hem insani anlamda çok şey kattı" diye konuştu.

'KENDİMİ GÜVENDE HİSSETTİM'

Depremden sonra ailesi ile birlikte Malatya'dan Elazığ'a gelen öğrenci Zeynep Beril Gündem, "Deprem olduğunda çok korkmuştuk. Elazığ'a geldiğimizde, önce başka bir öğretmenle okudum. Sonra Osman hocaya geçtim. Erkek öğretmenden çekiniyordum ama Osman hocayı görünce fikrim değişti. Onun sınıfında çok mutlu oldum, kendimi güvende hissettim. Ayrılmak istemiyorum" dedi.