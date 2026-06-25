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Öğrencilerden 2,5 yıllık yazarlık başarısı

Öğrencilerden 2,5 yıllık yazarlık başarısı
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Ankara'da Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda 2,5 yıldır süren Yazarlık Atölyesi'nde öğrencilerin kaleme aldığı 'Zerdalitepe Hangi Tepe' adlı kitap ile 'Gezgin Kalemler' dergisi yayımlandı.

Ankara'da Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda 2,5 yıldır süren Yazarlık Atölyesi'nde öğrencilerin kaleme aldığı 'Zerdalitepe Hangi Tepe' adlı kitap ile 'Gezgin Kalemler' dergisi yayımlandı.

Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda Türkçe Öğretmeni Büşra Güngör koordinasyonunda yürütülen Yazarlık Atölyesi, 2,5 yıllık çalışmanın ardından öğrencilerin kaleme aldığı eserlerle sonuçlandı. Süreç boyunca çocuk edebiyatı yazarı Yılmaz Erdoğan da öğrencilere rehberlik ederek, atölye çalışmalarına katkı sundu. Atölyede öğrenciler, hayal güçlerini, gözlemlerini ve duygularını yazıya dökerek hem yazarlık becerilerini geliştirdi hem de kalıcı eserler ortaya koydu. Çalışmalar sonucunda yayımlanan 'Zerdalitepe Hangi Tepe' adlı kitapta, 18 öğrencinin gerçekleştirilen gezilerden ilham alarak kaleme aldığı hikayeler yer aldı. Yayımlanan 'Gezgin Kalemler' dergisinde ise 11 öğrencinin yazdığı 13 hikaye okuyucularla buluştu.

Öğrencilerin kaleme aldığı eserler, yazarlık yolculuklarının ilk ürünleri olarak dikkat çekti. Yaklaşık 2,5 yıl süren atölye çalışmaları boyunca öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliği, ailelerinin desteği ve yazar Yılmaz Erdoğan'ın tecrübeleriyle yazma becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, projeye katkı sağlayan Türkçe Öğretmeni Büşra Güngör'e, yazar Yılmaz Erdoğan'a, öğrencilere ve ailelerine teşekkür edilerek, öğrencilerin edebiyat alanındaki başarılarının devam etmesi temennisinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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