Ortahisar Belediyesi Öğrencilere Ulaşım Desteği Verecek

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Belediyesi bu yılda ortaöğretime giden öğrencilere ulaşım desteği verecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamasında; "Ortahisar Belediyesi olarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz ve geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ortaöğretim öğrencilerimize öğretim yılı sonuna kadar yol ücreti desteğinde bulunuyoruz. 13 Ekim 2023 mesai bitimine kadar belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeyi unutmayınız. Şu ana kadar eğitimin ve öğrencilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi. - NEVŞEHİR