Haberler

Vali Erol, LGS'de tam puan alan öğrencileri ağırladı

Vali Erol, LGS'de tam puan alan öğrencileri ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Valisi Muammer Erol, 2026 LGS'de tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri makamında kabul ederek tebrik etti.

Ordu Valisi Muammer Erol, 2026 Liselere Geçiş Sınavı'nda ( Lgs ) tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren öğrencileri ve ailelerini makamında kabul ederek tebrik etti.

13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen LGS'de tam puan alan öğrenciler Yağız Ali Köken, Burak Kenesarı, Kuzey Kalafat ve Arya Köşüş'ü makamında ağırlayan Vali Muammer Erol, öğrencilerin elde ettiği başarının gurur verici olduğunu söyledi. Öğrencilerin başarısında emeği bulunan öğretmenleri ve ailelerini de kutlayan Vali Erol, eğitim hayatlarında başarılarının devamını dileyerek, "Hedeflediğiniz mesleğe ulaşabilmeniz için daha çok çalışmanız gerekiyor. Eğitim hayatınızda her birinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Erkuvum ile öğrencilerin ailelerinin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar

Vandallıkta sınır yok! Cankurtaran kulesini söküp bakın ne yaptılar
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi
Özgür Özel: Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerle kuruyoruz

Özgür Özel yeni partiyi açık açık ilan etti: Kuruyoruz
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası Murat Bakan, CHP'den istifa etti

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Market çalışanı kadını raflara savurdu

Market çalışanı genç kadının yaşadığı vahşet kamerada