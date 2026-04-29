Ordu'da okul bahçesi oyun parkına dönüştü

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temalı etkinlik düzenlendi.

Ünye Meçhul Asker Ortaokulu'nda öğrenim gören 95 ana sınıfı öğrencisi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla bahçeye şişme oyun parkı kuruldu. Okul bahçesinde oluşturulan özel alanda gün boyu vakit geçiren 95 ana sınıfı öğrencisi, sırasıyla şişme parkurda zıplayarak ve oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı.

"Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur"

Okulun ana sınıfı faaliyetleriyle fark oluşturduğunu belirten Meçhul Asker Ortaokulu Müdürü Kemal Türk, "Bu gün burada 'Maarifin Kalbinde' programı kapsamında ana sınıfı öğrencilerimiz için şişme oyun parkı alanı oluşturduk. Bu alanda bizler çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Çocuklarımız açısından güzel bir eğlence alanı oldu. Okulumuzda bu tip etkinliklerimiz devam edecektir. Bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen arkadaşlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Okulumuz Ünye'mizin en güzel okullarından bir tanesidir. Ana sınıfımızda bu tür etkinlikleriyle ön plana çıkan bir sınıftır. Bu tür etkinliklerle okulumuzun ana sınıfı farkındalığını ortaya koymaktadır" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı