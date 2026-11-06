Onikişubat'ta Kızılay Haftası etkinliğinde öğrencilere sıcak çorba ikram edildi

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilere sıcak çorba ikram edilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, sabah kahvaltısının önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eğitim veren Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulunda, öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına katkı sunmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla çorba ikramı gerçekleştirildi.

Onikişubat Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nin katkılarıyla Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda tüm öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, güne yeterli ve dengeli beslenerek başlayan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin olumlu desteklendiğini belirterek, velilere sabah kahvaltısının ihmal edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Sağlıklı beslenmenin eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Akpınar, hiçbir çocuğun açlığının derslerine, yorgunluğunun ise hayallerine engel olmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı