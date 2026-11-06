Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Onikişubat'ta Kızılay Haftası etkinliğinde öğrencilere sıcak çorba ikram edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Onikişubat'ta Kızılay Haftası etkinliğinde öğrencilere sıcak çorba ikram edildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulunda Kızılay Haftası dolayısıyla öğrencilere sıcak çorba ikram edildi. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, sabah kahvaltısının önemine dikkat çekerek velilere çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda düzenlenen etkinlikte öğrencilere sıcak çorba ikram edilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, sabah kahvaltısının önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde eğitim veren Şuranur Sevgi Kazıcı Ortaokulunda, öğrencilerin güne sağlıklı başlamalarına katkı sunmak ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmek amacıyla çorba ikramı gerçekleştirildi.

Onikişubat Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nin katkılarıyla Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda tüm öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı. Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, güne yeterli ve dengeli beslenerek başlayan öğrencilerin öğrenme süreçlerinin olumlu desteklendiğini belirterek, velilere sabah kahvaltısının ihmal edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Sağlıklı beslenmenin eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Akpınar, hiçbir çocuğun açlığının derslerine, yorgunluğunun ise hayallerine engel olmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Seçimi kaybeden Trump'tan dünyayı titreten tehdit: Yakında öğreneceksiniz15

Seçim hezimeti sonrası tedirgin eden mesaj
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

Öve öve bitiremediği ismi tahmin etmeniz hiç de zor değil
Icardi'nin başı dertte! Lüks villa yüzünden icralık oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Rezil oldu
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim42

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: 38 yıldır böyle bir şey görmedim
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana 'Ben bu köylüyüm' demiş

İkinci aracı çalarken karşılaştılar! Çobana söylediği kan dondurucu
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi30

Tarihi oylama sonuçlandı! Meclisten kritik karar
İtalyan şefin ananas inadı işinden etti

Pizza kavgası mahkemede bitti!