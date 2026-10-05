OMÜ Rektörü Aydın, Antalya'daki uzay kongresinde Gezeravcı ve Atasever ile görüştü

OMÜ Rektörü Aydın, Antalya'daki uzay kongresinde Gezeravcı ve Atasever ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde ilk astronot Alper Gezeravcı ve ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin uzay hedefleri ve üniversitelerin rolü ele alındı.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile bir araya gelerek, Türkiye'nin uzay hedefleri ve üniversitelerin bu alandaki rolünü değerlendirdi.
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (International Astronautical Congress-IAC 2026) kapsamında Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı ve ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile bir araya geldi. Kongre kapsamında gerçekleşen buluşmada Rektör Prof. Dr. Aydın, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile uzay alanındaki çalışmaları ve bu alanda üniversitelerin üstlenebileceği roller üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede ayrıca gençlerin uzay bilimleri ve teknolojilerine ilgisinin artırılması, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaların Türkiye'nin uzay hedeflerine sağlayabileceği katkılar ele alındı.