OMÜ İletişim Fakültesi 7. dönem mezunlarını verdi

220 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7. dönem mezunlarını verdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesindeki OMÜ İletişim Fakültesi, 220 öğrencisini mezun verdi. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet programı konuşmalarla devam etti.

Törenin açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak 2013 yılında ilk defa öğrenci alarak eğitim öğretim sürecimizi başlattık. Bu dönem itibari ile 7. dönem mezunlarımızı veriyoruz. Görece yeni diyebileceğimiz bir iletişim fakültesi ama buna rağmen kısa süreçte son derece başarılı bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Bunu gerek akademik eğitimimiz ve akademik kadromuz noktasında gerek de mezunlarımızın gelebildikleri yerler noktasında özellikle vurgulamak istiyorum. Müfredatımızı günün gelişmelerine göre iletişim alanının ve iletişim sektörünün gereklerine göre rahatlıkla güncelleyebiliyoruz ve kadrolarımızı da bu noktada motive ederek yönlendirebiliyoruz" dedi.

Dekan Bekiroğlu'nun konuşmasının ardından konuşma yapan Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, "İletişim Fakültesinin Çarşamba ile bütünleştiğini görüyorum. Görev yaptığım süre boyunca özellikle öğrencilerimize, fakültemize her zaman destek olmaya çalıştık. Kapımızı her zaman açık tuttuk. Uygulamalarda ve projelerde destek olmaya çalıştık. Hayatın asıl zorluğu şimdi başlıyor. Azmin önünde hiç bir şey duramaz. Azim ettikten sonra her şeyi başarabilirsiniz. Önemli olan hedefleri koymaktır. Pes etmemek lazım. Sevgili öğrencilerimizin yolu açıktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası program öğrencilere ödül takdimi ile devam etti. İletişim Fakültesi Bölüm Birincisi olarak ödülünü alan Dilara Berfin Gülcür konuşma yaptı. Yaşadığı duyguları paylaşan Gülcür, öğretim görevlilerine sundukları katkılardan dolayı teşekkürlerini sundu. Ödül takdimi sonrası öğrenciler, kep atarak mezuniyet sevincini yaşadılar.

Törene ayrıca Çarşamba Belediyesi Halit Doğan, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Mustafa Kemal Çelik, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, mülki ve idari amirler, öğretim görevlileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kep atma sonrası tören son buldu.