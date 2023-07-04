OMÜ Hukuk mezuniyet töreninde öğrencilerden protesto

Öğrenciler, 'miras hukuku' dersinden kendilerini bırakan öğretim üyesini protesto etti

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesinde tek dersten dolayı mezun olamayan öğrenciler mezuniyet töreninde açtıkları döviz ve pankartlarla kaldıkları 'miras hukuku' dersinin öğretim üyesini protesto etti.

OMÜ Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Çarşamba ilçesinde bulunan OMÜ Mustafa Kemal Güneşdoğdu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Mezuniyet töreni ilk olarak Hukuk Fakültesi bölüm birincisinin konuşması ile başladı. Akabinde ise protokol konuşmalarına geçildi. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil'in konuşma yapacağı sırada pankart açan ve alkış yapan öğrenciler 'miras hukuku' dersine giren bir öğretim üyesine tepki gösterdi. Öğrenciler "Mobinge Kalmadı Sabrımız, Adalet ve Mezuniyet Hakkımız, Bu Defa Siz Sınıfta Kaldınız" ve "OMÜ Hukuk Adalet İstiyor" şeklinde yazan pankartlar ile tepkilerini dile getiren dövizler açtı.

"Sınava 115 kişi girdi, yaklaşık 100 kişi kalmıştır"

Tek dersten kaldığından dolayı mezun olamayan OMÜ Hukuk öğrencisi Merve Amanvermez, "Miras hukuku dersinde adil olmayan bir sınavı protesto ediyoruz. Hocamızın sürekli sınav öncesinde ve sınav sonrasında yaptığı mobingi ve sonrasında öğrencilere çektirdiği gereksiz ıstırapları protesto ediyoruz. Yersiz notlar ve hakkaniyetli olmayan süreyi protesto ediyoruz. Hocanın egosunu tatmin etme cabasıdır. Sınava 115 kişi girdi. Yaklaşık 100 kişi kalmıştır. Zaten geçirdikleri de 50 ile oldu. Yüksek not almak hayal gibi bir şey. Bu sınavdan dolayı mezun olamadım. Bütün derslerimi AA ile geçtim. Sadece miras hukuku dersinden dolayı mezun olamıyorum" dedi.

"Final sınavı hakkımız elimizden alındı"

Mezuniyet töreninde protesto eden OMÜ Hukuk öğrencisi Aleyna Gamze Öztürk ise "Miras hukuku sınavımız on-line şekilde, görüntü ve sesimiz açık bir şekilde yapıldı. Ona rağmen birçok arkadaşımızı görmemize rağmen arkadaşlarımıza ihtarlarda bulundu. İhtarlar bize güzel bir üslup yerine 'Sizi sınavdan atacağım' gibi tehdit içerine bir üslupla yapıldı. Sınavdan önce bize 'yaz okulu' duyurusu yapıldı ve sürekli 8-9 kere göz korkutmak amacıyla sınavda sakin bir ortam sağlanmaması amacıyla bizi telaşlandırmak için birçok duyuru yapıldı. Sınavımız 1985 yılındaki bir olaya dayanıyordu. 55 dakika gibi bir kısa süre vardı. Çoğu arkadaşımız soruyu okuyana kadar ve bu miras paylarının kime ait olduğunu bulana kadar süremiz bitti ve bununla birlikte aynı anda bildirimlere bakmak zorundaydık. Soruyu çözemedik. Açıkçası final sınavı hakkımız elimizden alındı" diye konuştu.

"Hiçbir öğrencinin mağduriyetine yol açmayacak şeklinde gerekli tedbirleri alacağız"

Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil de yaptığı açıklamada, "Öğrenciler sınavın incelenmesi istediler. Çok sayıda dilekçe verdiler. Bayram tatili nedeniyle dün göreve başlayabildik. Dolayısıyla gerekli inceleme başlatıldı. Araştırma başlatılmıştır. Hiçbir öğrencinin mağduriyetine yol açmayacak şeklinde gerekli tedbirleri alacağız. Final sınavlarında başarısızlık söz konusudur. Önümüzde bütünleme sınavları var. Bütünlemeler asla böyle bir aksi durum yaşanmayacaktır. Tek dersten başarısızlık oranı çok yüksek. Kötü bir deneyim yaşadılar. Bir daha olmayacak" şeklinde konuştu.

Protestonun ardından, mezun olan öğrencilere diplomaları verildi. Mezun öğrenciler mezuniyet andını okuyarak keplerini havaya attı.