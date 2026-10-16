OMÜ'de 21 Eylül'de başlayan derslerin ilk konusu 'Terörsüz Türkiye' oldu

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Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 2026-2027 Akademik Yılı, fakülte ve meslek yüksekokullarında verilen "Terörsüz Türkiye" temalı açılış dersleriyle başladı. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) çağrısıyla amfilere taşınan derslerde; milli birlik, toplumsal uzlaşı, güven ortamı ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları akademik bir perspektifle masaya yatırıldı.

Hafta başında düzenlenen resmi akademik yıl açılışında konuşan TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Av. Ersan Aksu'nun "Terörsüz Türkiye" sürecine ve bin yıllık kardeşlik bağına işaret eden değerlendirmelerinin ardından, konu üniversitenin eğitim birimlerinde kapsamlı biçimde işlendi. 21 Eylül'de başlayan derslerin ilk konusu "Terörsüz Türkiye" süreci oldu.

Kalkınma ve refahın temeli toplumsal huzur

Eğitim, İletişim, Sağlık Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Turizm Fakültelerinin yanı sıra il genelindeki meslek yüksekokullarında görev yapan akademisyenler, terörün kalkınma ve sosyal doku üzerindeki tahribatını aktardı. Üniversitelerin yalnızca teorik eğitim veren alanlar değil, ülkenin temel meselelerine çözüm üreten kurumlar olduğuna dikkat çekilen sunumlarda; barış ve istikrar ortamının eğitim kalitesi, istihdam ve gençliğin geleceğe güvenle bakabilmesi açısından taşıdığı kritik rol anlatıldı. Derslerde, farklı köken ve düşüncelerin ortak değerler çatısı altında bir arada yaşamasının toplumsal bir zenginlik olduğu hatırlatılarak, gençlerin ortak gelecek bilinciyle yetişmesinin önemi vurgulandı.

Derslerin verildiği akademik birimler

"Terörsüz Türkiye" başlıklı açılış derslerinin gerçekleştirildiği akademik birimler; Eğitim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu. Alaçam MYO, Bafra MYO, Bafra Turizm MYO, Bilişim Teknolojileri MYO, Çarşamba Ticaret Borsası MYO, Havza MYO, Ladik MYO, Samsun MYO, Terme MYO, Yeşilyurt Demir Çelik MYO'da da derslerin ilk konusu Terörsüz Türkiye oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı