Ölümle burun buruna! Heimlich manevrasıyla hayata geri döndü

Heimlich manevrası yine hayat kurtardı. Isparta'da bir lise öğrencisi ölümle burun buruna geldi. Teneffüste boğazına yiyecek kaçan öğrenci, öğretmenlerin zamanında ve bilinçli 'Heimlich' müdahalesi sayesinde sağlığına kavuştu.

İlk yardımın hayati önemi, bir kez daha somut bir olayla gözler önüne serildi. Ölümle sonuçlanabilecek bir durum, saniyeler içinde doğru müdahale sayesinde hasarsız atlatıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Okulda yaşanan olayda nefes almakta zorlanan bir öğrenci, öğretmenlerin hızlı ve bilinçli müdahalesiyle yeniden sağlığına kavuştu. Defalarca hayat kurtardığı bilinen Heimlich manevrası bu kez bir öğrencinin yaşamını kurtardı. Öğretmenlerin uyguladığı manevra sonrası öğrencinin solunumu kısa sürede normale döndü.

Olay yerine sağlık ekipleri gelmeden durum kontrol altına alınırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, solunum yoluna kaçan yabancı bir cismin çıkarılması için uygulanan etkili bir ilk yardım yöntemidir. Kişinin arkasına geçilerek göbek ile göğüs kafesi arasındaki bölgeye içe ve yukarı doğru basınç uygulanır. Bu basınç, hava yolunu tıkayan cismin dışarı atılmasını sağlar.

Manevra özellikle bilinci açık yetişkin ve çocuklarda uygulanır. Bebeklerde ise farklı ilk yardım teknikleri tercih edilir. Eğer kişi güçlü şekilde öksürebiliyorsa öksürmesine izin verilmelidir; çünkü öksürük, tıkanan cismin doğal yolla çıkmasını sağlayabilir. Ancak kişi konuşamıyor, nefes alamıyor ya da etkili şekilde öksüremiyorsa bu durum hayati tehlike anlamına gelir ve Heimlich manevrası gecikmeden uygulanmalıdır.

Boğulma anında beyne giden oksijen azalır ve bu süreç kısa sürede ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle doğru zamanda yapılan bilinçli müdahale, yaşam ile ölüm arasındaki farkı belirleyebilir.

Merve Yaz
Haberler.com
Haberler.com
