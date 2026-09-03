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Düzce'de Okullarda Sağlık ve Güvenlik Denetimleri Sürüyor

Düzce'de Okullarda Sağlık ve Güvenlik Denetimleri Sürüyor
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okullarda kapsamlı sağlık ve güvenlik denetimleri gerçekleştiriyor. Ekipler, okulların fiziki koşullarını, güvenlik risklerini ve acil durum hazırlıklarını yerinde değerlendirirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için önleyici tedbirler alıyor. Çalışmalar, yıl boyunca güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarının sürdürülebilmesi amacıyla devam edecek.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde il genelindeki okullarda sağlık ve güvenlik denetimlerini sürdürüyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eğitim kurumlarında öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı incelemeler gerçekleştiriliyor.

Okullar tek tek inceleniyor

Denetimlerde okulların fiziki şartları, güvenlik açısından risk oluşturabilecek unsurlar ve acil durumlara yönelik hazırlıkları yerinde değerlendiriliyor. Tespit edilen risk ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli önleyici tedbirlerin alınması sağlanıyor. Belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik süreçler ise ilgili okul ve kurumlarla koordineli şekilde takip ediliyor.

Güvenli eğitim ortamları için çalışmalar sürüyor

Sağlık ve güvenlik denetimleri yalnızca eğitim öğretim yılı öncesindeki hazırlıklarla sınırlı tutulmuyor. Okullarda güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarının sürdürülebilmesi amacıyla izleme, değerlendirme ve iyileştirme çalışmaları yıl boyunca devam ediyor.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler, öğretmenler ve tüm eğitim çalışanları için sağlıklı, güvenli ve huzurlu eğitim ortamları oluşturulması amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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