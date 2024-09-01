Okullarda ilkolkul 1.sınıf öğrencileri için uyum programı yarın başlıyor

2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğrencileri yarından itibaren uyum programı kapsamında okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.

YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜM KADEMELERDE 9 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Tüm sınıf ve kademelerde ise yeni eğitim ve öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uyum sürecinde ebeveynlerinden ayrılmakta güçlük çeken öğrenciler için uzmanlar, anne ve babaların sınıfta değil, okul bahçesinde beklemelerini, okula yönelik çocuklarıyla sohbet etmelerini öneriyor.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.