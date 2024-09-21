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Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada pazartesi günü okullara Çalışma Bakanlığı'nın 30 bin ilave temizlik personeli istihdam hakkı tanıyacağını belirterek "Gelecek hafta sorunlar çözülecek" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulların temizlik sorunu tartışılmaya başlanmıştı. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep etmeye başladı. Bazı okullarda ise veliler dönüşümlü olarak sınıfları temizlemeye başladı. Okullarda yaşanan bu krizin ardından gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önümüzdeki haftadan sorunların ortadan kalkacağını duyurdu.

BAKAN TEKİN: 30 BİN PERSONEL ALINACAK

Bakan Tekin, konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında "Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde;

''Okul müdürlerinin kayıt hakkı olan öğrenciyi kaydetmeme gibi bir durum yok. Lütfen okul müdürlerimizi, öğretmenlerimizi zan altında bırakmasınlar. Kayıt parası ile alakalı eğer bir talep varsa, velilerimiz İl Milli Eğitim Müdürlüklerine başvursunlar. Biz de gereğini yaparız.'

OKULLARDAKİ GÜVENLİK SORUNU

Güvenlik konusunu biz İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yürütüyoruz. Okullardaki risk durumlarına göre valilikler üzerinden yürütüyoruz. Her bir okul risk grubu itibarıyla 65 bin okul tasnif edilmiş durumda. MEB olarak güvenlik bizim alanımız değil. Biz riskleri valiliklerle paylaşıyoruz. Okullarımızın büyük çoğunluğunda güvenlik kamerası işlevsel." açıklamasında bulundu.

OKULLAR DEPREME DAYANIKLI MI?

2002 sonrasında derslikler deprem mevzuatına uygun inşa edildi. Yıkılanlar 2002 öncesinden. 6 şubat depremlerinde 2002'den sonra inşa edilip yıkılan okul yok düzeyinde. 2002'den önce inşa edilmiş okulların deprem analizini yaptık. Okullarda güçlendirme ve ya da yap-yık yöntemiyle yeniledik. 2002 öncesinde yapılan okulların yüzde 80'ini gözden geçirdik. Deprem bölgesinde 11 ilin tamamında 9 bin 935 derslik kullanılamaz hale geldi. Bunlar büyük oranda köy okulları. Bunların yerine 19 bin 784 derslik planladık. 6 binin üzerindekiler eğitime başladı. Geriye kalanlar yıl sonu itibariyle bitmiş olacak. 2025-2026 eğitim yılında yüzde 10 ilave derslik yapılacak."

Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Çalışma Bakanlığı Yusuf Tekin Eğitim Sağlık

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Yorumlar (7)

Ugur Cicek:

hiç acele etmeyiniz sömestr tatiline ne kaldı ki yani okul açılmadan bu eksiği goremiyormu hükümet

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Bozkurtlar Diriliyor:

kadro felan verilmesin. sonra adam gibi iş yapmıyorlar. zaten yilin ortalama 8 ayı çalısacaklar... şirketlerden temizlik personeli almak daha mantikli...

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Tamer Çakır:

Show için cami temizleyen birisi vardı keske okul temizliği yapsaydı daha faydalı bir is yapmış olurdu

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Hasan Turk:

Menzile on basvurunuzu yapin lidte dolmadan.

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hakan sorgular:

hiç zahmet etmeseydiniz öğretmende atamayın temizlikçi de herşeyi velilerden toplayın sözde devlet okulu

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masteng aston:

Camileri ummet temizliyor okullarida veliler temizlesin.imam alinsin camilerde imam yetersiz

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