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Yeşilay Düzce'den Okul Yöneticilerine Bağımlılıkla Mücadele Semineri

Yeşilay Düzce'den Okul Yöneticilerine Bağımlılıkla Mücadele Semineri
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Yeşilay Düzce Şubesi, Merkez ilçedeki okul yöneticilerine 'Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık' semineri düzenledi. Seminerde madde, internet ve tütün bağımlılığı ile mücadelede tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, YEDAM hizmetleri anlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin önemini vurguladı. Okul yöneticilerinin bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından okul yöneticilerine yönelik düzenlenen seminerde, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin önemi ele alındı.

Yeşilay Düzce Şubesi tarafından, Merkez ilçede görev yapan okul yöneticilerine yönelik "Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık" semineri gerçekleştirildi. Seminer, Yeşilay Genel Merkezi Şube Operasyonlar Müdürü İsmail Memiş ve Düzce YEDAM'dan Gülbeyaz Çınar tarafından verildi. Programda madde, internet ve tütün bağımlılığıyla mücadelede tedavi ve ayaktan rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi paylaşılırken, Yeşilay'ın önemli hizmetlerinden YEDAM'ın çalışmaları da anlatıldı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Yeşilay Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez ilçede görev yapan okul yöneticileri katıldı.

"Erken farkındalık büyük önem taşıyor"

Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalık ve doğru yönlendirmenin önemine dikkat çekti. Özer, öğrencilerin bağımlılıklardan korunması ve ihtiyaç duyduklarında doğru destek mekanizmalarına ulaştırılması noktasında okul yöneticilerinin önemli sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

Seminer kapsamında okul yöneticilerinin bağımlılık türleri, tedavi süreçleri ve destek mekanizmaları konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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