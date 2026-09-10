Haberler

Okul öncesi öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi

Okul öncesi öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi
Güncelleme:
+28 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce’de okul öncesi öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Zaid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, yeni eğitim modelinin okul öncesi eğitim süreçlerine yansımaları ele alındı. Programa katılan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, okul öncesi öğretmenleriyle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eğitimlerde, çocukların çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, okul öncesi eğitimde yeni modelin uygulanması ve öğretmenlerin süreçteki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında öğretmenlerin güncellenen eğitim yaklaşımına ilişkin bilgi ve uygulama becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Seçmeninden bağış toplayan Özgür Özel'e mahkemeden kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Bakan korkunç ihtimali açıkladı! Gülistan dosyasının seyri değişiyor
Kızını 146 makas darbesiyle öldüren damadı için ağız değiştirdi

Anne, mahkemede kızını öldüren damadı için ağız değiştirdi
İstanbul’da sosyal kiralık konut başvuruları 14 Eylül’de başlayacak

TOKİ kiralık konut için tarih verdi! İşte başvuru şartları
Mikrofonları tek tek dizmişti! Özgür Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü

Mikrofonları tek tek dizmişti! Özel'in o hareketinin sırrı çözüldü
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için 'Gönderilsin' diyor

6 dakika yetti! Galatasaray taraftarı yıldız isim için "Gönderilsin" diyor
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor