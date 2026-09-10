Okul öncesi öğretmenlerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi

Düzce'de okul öncesi öğretmenlerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Zaid Kevseri Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, yeni eğitim modelinin okul öncesi eğitim süreçlerine yansımaları ele alındı. Programa katılan Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, okul öncesi öğretmenleriyle bir araya gelerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eğitimlerde, çocukların çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, okul öncesi eğitimde yeni modelin uygulanması ve öğretmenlerin süreçteki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında öğretmenlerin güncellenen eğitim yaklaşımına ilişkin bilgi ve uygulama becerilerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı