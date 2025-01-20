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Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı

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Hindistan'da bir devlet okulunun müdürü ve kadın öğretmeni, uygunsuz davranışları nedeniyle görevden uzaklaştırıldı. Chittorgarh'daki okulun müdürü, kadın personel ile uygunsuz davranışlarda bulunurken güvenlik kameralarına yakalandı.

Hindistan'da bir devlet okulunun müdürü ve kadın öğretmen, okul ofislerinde uygunsuz davranışlarda bulunurken çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Chittorgarh'daki okulun müdürünün, kadın personel ile birden fazla kez öpüşürken, sarılırken ve uygunsuz davranışlarda bulunurken güvenlik kameralarına yakalandığı ortaya çıktı.

Başka bir görüntüde ise müdürün, okuldaki masasında otururken rahat bir şekilde tütün çiğnediği görülüyor. Son günlerde kaydedildiği bildirilen bu görüntüler, müdürün okul içerisinde tekrarlanan uygunsuz davranışlarını gözler önüne serdi.

Olayla ilgili açıklama yapan Bölge Eğitim Müdürü Rajendra Sharma, "Ön soruşturma tamamlandı. Hem müdür hem de öğretmen görevden uzaklaştırıldı. Uzaklaştırma süresince görev yerleri, mevcut konumlarından 50 kilometre uzağa taşındı" dedi.

Sharma ayrıca, "Bir soruşturma komisyonu oluşturuldu ve eyalet yetkililerinden gelecek tüm talimatlara uyacağız" ifadelerini ekledi.

Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Eğitim
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Bizde erkek polisle imamın aşkını konuşuyorduk 2 hafta önce yakalanan :)) çok temiz bir ülkeyiz biz hintliler namussuz :)) kadın erkekle öpüşüyor. Bizim gibi erkek erkeğe yapmıyorlar

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Müdürüler de bunu yaparsa okul çocukların ikinci yuvası derler iyi örnek olmalı çocuklara okula emanet ederken düzgün okul olmalı

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Müdürüüüüüümmm müdürümmm:)

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı:

.. ama bizimkiler karda yürüyüp izini belli etmeyenler ,bunlar yakalanmış .

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