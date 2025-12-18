Oktay Saral'dan Sabancı Üniversitesi'ne 'cuma namazı' tepkisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medyada yaptığı çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Saral, Cuma namazı saatine ders koyan Sabancı Üniversitesi'ne tepki gösterdi.

SARAL'DAN SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE: CUMA NAMAZI VAKTİNE DERS KOYMAK SAYGISIZLIKTIR

Saral, üniversiteye yanlıştan derhal dönülmesi çağrısı yaparken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " Sabancı Üniversitesi, Cuma namazı vaktine ders koyarak açık bir saygısızlığa imza atmaktadır. Bu durum ne bir teknik aksaklıktır ne de masum bir planlama hatasıdır; bilinçli, ısrarlı ve incitici bir tercihtir.

"YÖK KARARLARI ORTADADIR"

YÖK kararları ortadadır. Valilik genelgeleri açıktır. "Cuma namazını kılmak isteyenlere hassasiyet gösterilmesi" resmî yazılarla defalarca bildirilmiştir. Buna rağmen "inceliyoruz" diyerek konuyu uzatmak, meseleyi çözmek değil; zaman kazanmak, görmezden gelmek ve inancı yok saymaktır.

İNANCA SAYGI ADALETİN GEREĞİDİR"

Bu ülkede Cuma vakti hâkim duruşmaya ara veriyorsa, üniversiteler de derslerine ara verecektir. Çünkü inanca saygı bir lütuf değil, toplumsal barışın ve adaletin gereğidir. Bu, laikliğe aykırılık değil; demokratik bir zorunluluktur.

Özel ya da kamu fark etmez: Hiçbir eğitim kurumunun bu milletin kutsal vaktini hiçe sayma, dindarını yok sayma hakkı yoktur. Sabancı Üniversitesi bu yanlıştan derhal dönmeli, eğitim kuruluşları bu hassasiyete özen göstermelidir!"