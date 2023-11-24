Öğretmenlerini kaybeden öğrencilerin duygu dolu öğretmenler günü

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde okuldan eve dönerken kaya düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 öğretmen, öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gözyaşları ile anıldı. Kazada hayatını kaybeden Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç ise eşinin öğrencilerini yalnız bırakmadı.

- Öğretmenlerini kaya düşmesi sonucu kaybeden öğrencilerin duygu dolu öğretmenler günü

Hayatını kaybeden Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç ise eşinin öğrencilerini 24 Kasım'da yalnız bırakmadı

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde okuldan eve dönerken yamaçtan kopan kayaların araçlarının üzerine düşmesi sonucu 8 ay önce hayatını kaybeden 4 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler gününde öğrencileri tarafından gözyaşları ile anıldı. Kazada hayatını kaybeden Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç ise eşinin öğrencilerini 24 Kasım'da yalnız bırakmadı.

Adana-Saimbeyli Karayolunda 6 Nisan'da okullarından evlerine dönerken otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren öğretmenler Dilek Altıparmak (32), Ümmühan Dilbilir Rahime Topak ve Pınar Kılıç (29)'ın öğrencileri Himmetli İlk ve Ortaokulunda öğretmenlerini unutmadı. Öğretmenlerini yazdıkları şiirleri ve duygu dolu hatıraları ile yad eden öğrencileri sınıf öğretmenleri ve kazada hayatını kaybeden Pınar Kılıç'ın eşi Muhammed Ali Kılıç teselli etti. Kılıç eşi adına öğrencilere hediyeler verdi.

Öğrenciler göz aşlarını tutamadı, özlemler şiirlere yansıdı

Öğrenci Zeynep Esendemir, öğretmeniyle hatıralarını şöyle anlattı:

"Öğretmenim kazanın olduğu gün deneme sınavı yapmıştı ve hiç yanlışım olmamıştı. Bana test kitapları alırdı, hep çözerdim. Benimle ilgilenirdi ve beni çok severdi. Öğretmenin olsaydı ona bir sürü hediyeler alırdım. Ben öğretmenime hediye olarak bilim öğretmeni olmak istiyorum."

Rüyasında öğretmenini gördüğü için gözyaşlarını tutamayan Tuğra Ersan "Öğretmenimi çok özledim. Rüya gördüm. Pınar öğretmenimi rüyamda gördüm. Öğretmenimin anımı anlatmak isterim. Eskiden Dilek öğretmen, Ümmühan öğretmenimiz hep birlikte pınar öğretmenimin doğum günü kutlamıştık" dedi.

Öğrencilerden Egemen Uslu ise öğretmenlerinin gözlerinin için hep güldüğünü ifade ederek öğretmenlerini çok özlediğini kaydetti.

Pınar öğretmenin eşi Matematik öğretmeni Muhammed Ali Kılıç 24 Kasım Öğretmenler Gününde eşinin öğrencilerini yalnız bırakmak istemediğini ve duygu dolu olduğunu ifade ederek " Onun yokluğunu hissettirmemek için elimden geleni yapıyorum. 4 öğretmenimizin unutulmadan isimleri yaşaması için çabalıyoruz. Bende öğrencilerle aynı duygu yoğunluğunu yaşıyorum. Bir yanımız hüzün bir yandan öğrencilerimize bu yokluğu hissettirmek istemiyorum. Bende çok özlüyorum ve geçen haftada hatıra ormanı yaptık öğrencilerimizle acı zor ama öğrencilerle birlikte bu zorlu günleri anlatıyoruz" diye konuştu.

Rahime Topak'ın öğrencisi Yakup Selim Akdoğan öğretmenlerini çok özlediklerini ifade ederek " Öğretmenimizin sesi çok güzeldi. Ders anlatımını çok özledim" dedi.

Öğrencilerden Güneş Baştürk ise öğretmenlerini çok özlediğini söyleyerek " Buruk bir öğretmenler günü. Öğretmenlerimizin gözlerinin içindeki gülümsemeyi kızmalarını bile özledik. Rahime öğretmenim benim öğretmen olmamı istemişti bende öğretmen olmak istiyorum" diyerek duygularını aktardı.

Öğrenciler vefat eden öğretmenlerine yazdıkları şiirler ile yarışmalara katılırken duygu yüklü şiirler ile öğretmenlerini andı.