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Öğretmenlerin kasım dönemi mesleki çalışması 16 Kasım'da ÖBA'da başlıyor

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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görevli öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını 16-22 Kasım tarihleri arasında Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitimle tamamlayacak.

kamuajans.com'un haberine göre, öğretmenlerin 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmaları uzaktan eğitim biçiminde, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütülecek.

Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumda görevli öğretmenleri kapsıyor. Öğretmenler, ÖBA'da yayımlanacak eğitim içeriklerini izleyerek çalışmalarını tamamlayacak.

İçerikler 16 Kasım 2026 Pazartesi saat 08.00'de erişime açılacak. Erişim, 22 Kasım 2026 Pazar saat 23.59'a kadar sürecek.

Bu bir haftalık süre içinde eğitimleri bitiren öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak.

Kerem Kaan İnceoğlu
Kerem Kaan İnceoğlu
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