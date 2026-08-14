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Bilecik'te 2026 Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı

Bilecik'te 2026 Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları Açıklandı
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2026 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ataması yapılan öğretmenler tebligat işlemlerini 12 Ağustos'tan itibaren gerçekleştirebilecek. Atanamayan öğretmenlere ise 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar yeniden tercih hakkı verildi; sonuçlar aynı gün ilan edilecek.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 2026 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İl Müdürü Serdal Şimşek, yaptığı açıklamada öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer mazeretlere bağlı yer değiştirme işlemlerinin, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildiğini belirtti.

Şimşek, "Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerimiz tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabileceklerdir. İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerimize yeniden tercih hakkı verilmiştir. Bu öğretmenlerimiz 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar yeniden tercih yapabileceklerdir. Yeniden tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atama sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecektir. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerimiz ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yapabileceklerdir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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