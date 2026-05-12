Öğretmenlere dijital dönüşüm eğitimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2025 Yılı Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "Bafra Dijital Akademi" projesiyle mesleki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere dijital girişimcilik, medya üretimi, mentorluk ve drone kullanımı alanlarında uygulamalı eğitimler veriliyor.

OKA tarafından desteklenen "Bafra Dijital Akademi: Öğretmenler İçin Dijital Girişimcilik, Medya ve Mentorluk Kapasite Geliştirme Programı" kapsamında eğitimler sürüyor. Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yararlanıcılığında yürütülen proje ile öğretmenlerin dijital çağa uyum sağlaması, öğrencilerine modern medya dünyasında daha etkin rehberlik edebilmesi ve okulların dijital iletişim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Bafra MTAL, Şehit Erkut Yılmaz MTAL ve İsmail Ahıskalı Mesleki Eğitim Merkezi Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmenleri eğitimlere katıldı. Programda katılımcılara teorik bilginin yanı sıra güncel dijital araçların etkin kullanımına yönelik uygulamalı beceriler de kazandırılıyor. Eğitimlerin ilk aşamasında öğretmenlere sosyal medya algoritmaları, Meta reklam yönetimi, kurumsal marka dili ve video prodüksiyonu gibi başlıklarda eğitim veriliyor. Programın uygulamalı bölümünde ise drone kullanım prensipleri ve güvenli uçuş teknikleri anlatılıyor. Program kapsamında öğretmenlerin; Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlarda içerik planlama ve etkileşim artırma, Meta Business Suite üzerinden hedef kitle analizi ve kampanya yönetimi, profesyonel video çekim ve montaj süreçleri ile dijital projelerde öğrenci ekiplerinin yönetimi ve mentorluk alanlarında yetkinlik kazanması amaçlanıyor. Eğitimlerin ardından başlayacak ikinci aşamada uzmanlar tarafından öğretmenlerin geliştirdiği projeler birebir incelenerek danışmanlık desteği sağlanacak.

Proje sonunda ortaya çıkacak dijital içerik ve video çalışmalarının, okulların dijital görünürlüğüne katkı sunması ve mesleki eğitimde dijital dönüşümün örnek uygulamaları arasında yer alması hedefleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
