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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler için kasım dönemi mesleki çalışmalarını tamamlamada son gün bugün. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerindeki eğitim içeriklerine 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar erişilebilecek.

ÇALIŞMALAR 16 KASIM'DA BAŞLAMIŞTI

2026-2027 eğitim öğretim yılının kasım dönemi mesleki çalışmaları, 16 Kasım Pazartesi sabahı saat 08.00'de ÖBA'da erişime açıldı. Çalışmalar her derece ve türdeki okulda görev yapan öğretmenleri kapsıyor.

Mesleki çalışmalar, ÖBA'da yayımlanan uzaktan eğitim içeriklerine katılım sağlanarak tamamlanıyor.

SÜREYİ KAÇIRAN ÖĞRETMEN NE YAPMALI?

Eğitimlerini bu gece 23.59'a kadar bitiren öğretmenler, 2026-2027 eğitim öğretim yılı kasım dönemi mesleki çalışmalarını yerine getirmiş sayılacak.

Henüz başlamamış ya da içerikleri yarım bırakmış öğretmenlerin mağduriyet yaşamamak için süre dolmadan ÖBA'ya girip eğitimlerini tamamlaması gerekiyor.

YARIN DERS BAŞI YAPILIYOR

Dokuz günlük ara tatilin sona ermesiyle öğretmenler ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.