Öğretmenler 100. yılda başöğretmenlik müjdesi bekliyor

Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, öğretmenlerin 24 Kasım'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den başöğretmenlik müjdesi beklediğini belirtti. Meslekte 20 yılını dolduran öğretmenlere başöğretmenlik, 10 yılını dolduran öğretmenlere ise sınavsız uzman öğretmenlik ünvanı verilmesi talep ediliyor.

Öğretmenlerin 24 Kasım'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müjde beklediğini belirten Demokrat Eğitimciler Sendikası Genel Başkanı İshak Çelebi, Öğretmenlerin Sayın Bakandan 100. yılda başöğretmenlik müjdesi beklediğini kaydetti.

Yirmi yılını dolduran uzman öğretmenlere başöğretmenlik

Coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında verilen birçok müjdeyle birlikte öğretmen camiasında da beklenti oluştuğunu belirten Çelebi açıklamasında şunları kaydetti; "Meslekte yirminci yılını dolduran ancak gerek zaman gerekse askerlik, ücretsiz izin gibi nedenlerle başöğretmenlik sınavına giremeyen öğretmenlerimiz sınavsız başöğretmenlik ünvanı verilmesini bekliyor. Yıllardır yapılamayan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı nedeniyle öğretmenlerin büyük çoğunluğunun uzun zaman mağdur edildi. Uzun aradan sonra ikincisi geçen yıl yapılan sınavla uzman öğretmen olan birçok öğretmenimiz başöğretmen olamadan emekli olacaktır. Sayın Bakan 24 Kasım Öğretmenler Gününde vereceği müjdeyle öğretmenlerimizin gönlünü fethedecektir.

On yılını dolduran öğretmenlere sınavsız uzman öğretmenlik

Meslekte 10 yılını dolduran öğretmenlerimizin sınava girmeden uzman öğretmenlik ünvanı verilmesi sınavda yüksek oranda başarı gösteren öğretmenlerimize büyük bir jest olacaktır.

Tekin gönülleri fethedecektir

Uygulamada yaptığı değişikliklerle eğitim- öğretim yılına başlayan Sayın Bakanın vereceği müjde, öğretmenlerde büyük bir heyecan oluşturarak moral ve motivasyonlarını yükseltecektir. 24 Kasım'da yapacağı açıklama, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için canla başla çalışan irfan ordumuzun gücüne güç katarak, öğretmenlerin gönüllerine giren Milli Eğitim Bakanları arasında yer almasını sağlayacaktır." - ERZURUM