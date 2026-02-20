Haberler

Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir öğretmenin oruçlu olan öğrencilerin velilerine mesaj gönderdi. Sosyal medyada yayınlanan mesaj tartışmaları da beraberince getirdi. Bir kesim "Öğretmen doğru bir yaklaşım sergilemiş" yorumunu yaparken bir kesim de "En büyük yanlış bu tip öğretmenlere çocuk emanet etmek" diyerek öğretmeni eleştirdi.

  • Bir öğretmen, ilkokul öğrencilerinin velilerine, çocukların oruç tutmaması ve beslenmesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderdi.
  • Öğretmenin mesajı sosyal medyada paylaşıldı ve kullanıcılar arasında tartışma yarattı.
  • Tartışmada bazı kullanıcılar öğretmenin yaklaşımını doğru bulurken, diğerleri onu eleştirdi.

Bir öğretmenin, oruç tuttuğu belirtilen ilkokul öğrencilerinin velilerine gönderdiği mesaj sosyal medyada gündem oldu. Mesajın paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü.

"ÇOCUKLARIN BESLENMESİ GEREKİYOR" MESAJI

Sosyal medyada paylaşılan mesajda öğretmen, "Birkaç öğrenci iki gündür beslenme getirmiyor. Umarım 2. sınıf öğrencisine oruç tutturmuyorsunuzdur. Bunlar henüz çocuk, eğer böyle bir niyetiniz varsa lütfen vazgeçin. Bu çocukların beslenmesi gerekiyor, aç kalması değil. En büyük sevap çocukların en iyi şekilde beslenebilmesini sağlamak. Ayrıca oruç tutmak insanın yetişkin olduğunda verebileceği bir karar olmalı" ifadelerini kullandı.

Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı

YORUMLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Mesajın sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar öğretmenin çocukların sağlığını gözettiğini savunarak "Doğru bir yaklaşım sergilemiş" yorumunu yaptı. Bir diğer kesim ise öğretmeni eleştirerek "En büyük yanlış bu tip öğretmenlere çocuk emanet etmek" ifadeleriyle tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede farklı platformlara yayıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Çocuklara dijital kalkan! 6 sosyal medya platformuna inceleme

6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlatıldı
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor

Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı

O artık gerçek kaymakam
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Hocanın niyeti çok başka

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk Gökceoglu:

Başka bir derdi var öğretmenin

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Oruç tutan ve bütün dini vecibelerini yerine getiren birisi olarak Hocam'a katılıyorum. Saygılarımla.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

laiklik elden gidiyeh

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTuncay can:

niyetini son cümlede belli etmis

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Ünlü gazeteci tutuklandı
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı

Ünlü gazeteci tutuklandı