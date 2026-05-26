Balıkesirli öğretmen önce kendi öğrendi şimdi de öğrencilerine öğretiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Din Kültürü öğretmeni Pınar Kısmet, su kabağı işleme ve hat sanatını öğrencilerine öğreterek ikinci sergisini açtı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Pınar Kısmet, katıldığı kurslarda su kabağı işlenme sanatını öğrendi, şimdi de öğrencilerine öğretiyor. Bir ilki gerçekleştiren Pınar öğretmen öğrencilerine su kabağına hat sanatını işlemeyi de öğretiyor.

Nadir Tolun Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan Psikolog Pınar Kısmet, 7 yıl önce katıldığı kurslarda su kabağı işleme sanatını öğrendi. Okulunda kurslar açan Pınar Kısmet, hat sanatçısı Mahmut Ertan'dan öğrendiği hat sanatını da sukabaklarına işlemeye başladı. Pınar Kısmet'in Nadir Tolun Ortaokulunda açtığı 2. Su kabağı sergisi de ilgi gördü. Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, öğretmen Pınar Kısmet ve öğrencilerini kutladı. Serginin ilgi gördüğünü kaydeden 6.Sınıf öğrencisi Yaren Dağlı, "Pınar öğretmenimizin sayesinde su kabağı işleme sanatını öğrendik. Su kabağına hat sanatını işledik. Bu ikinci sergimi. Eserlerimiz ilgi gördü" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
