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Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin milyonlarca öğretmen adayını yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 2025 yılı itibarıyla öğretmen atamalarında KPSS puanına dikkat edilmeyeceğini belirten Bakan Tekin, ilk kez uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı ve Milli Eğitim Akademisi süreçlerinin detaylarını paylaştı.

Milyonlarca öğretmen adayı atanmayı beklerken gazetecilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılında yaşanacak bir değişikliği kamuoyuyla paylaştı.

YENİ SİSTEMİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Yeni yıl itibarıyla öğretmen adayları için KPSS şartının kaldırılacağını duyuran Bakan Tekin, öğretmenlerin Kamu Personel Seçme Sınavı'na girmeyeceklerini belirtirken, atamalarda uygulanacak yeni sistem hakkında detayları paylaştı.

"AGS ADIYLA BİR SINAV ORGANİZE ETTİK"

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Tekin "2025 yılında öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ÖSYM ile 'Akademi Giriş Sınavı' (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. İlk defa 13 Temmuz'da yapılacak. Sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne giriş sürecini başlatacağız.

"SINAVDA İÇERİK OLARAK BELLİ FARKLILAŞTIRMALAR VAR"

Akademi'deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz. Sınavda içerik olarak belli farklılaştırmalar var. AGS'nin KPSS'den önemli farklılıklarından biri; Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı programlar AGS'nin bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıoguz:

görünen o ki bence torpilin torpili bir sınav sistemi geliyor

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Haber YorumlarıDelil Deniz:

Farklı torpil yöntemi. Capraz sorgu altında

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Haber Yorumlarıkallanpa kurtoglu:

Mulakat yerine sinav kalkiyor tek sart akpli olmak sanirim

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