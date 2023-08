Öğrencinin akıllı telefon bağımlılığı ile damar kalınlığı arasındaki ilişkiyi incelediği proje Cambridge University Press'te yayımlandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan İbrahim Emre Erden'in, akıllı telefon bağımlılığı ile subklinik ateroskleroz (damar kalınlığı) arasındaki ilişkiyi incelediği ve TÜBİTAK'ın elediği proje, Dünyadaki en eski yayınevi ve en saygın akademik yayıncılar arasında yer alan Cambridge University Press'te yayımlandı.

Adapazarı'nda özel bir lisede 12'nci sınıf öğrencisi olan İbrahim Emre Erden, akıllı telefon bağımlılığı ile subklinik ateroskleroz (damar kalınlığı) arasındaki ilişkiyi incelediği bir proje hazırladı. Erden'in, TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvurusunu yaptığı proje bölge sergisinde elemelerden geçemediği için finale kalamadı. Projesi TÜBİTAK tarafından Türkiye Finallerine uygun görülmeyince çalışmasını İngilizceye çevirerek dünyadaki en eski yayınevi ve en saygın akademik yayıncılar arasında yer alan Cambridge University Press'e gönderen İbrahim Emre'nin "The Effect Of Smartphone Addiction On Vessel Wall Thickness, Which Is A Predictor Of Atherosclerosis" başlıklı makalesi Ağustos ayında yayımlandı.

Çalışması hakkında konuşan İbrahim Emre Erden, "Çalışmamda zararlı yeme alışkanlığı, uyku eksikliği, kaygı ve sedanter (hareketsiz) yaşam gibi aterosklerozun bilinen risk faktörleri ile beraber akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin de karotis intima-media kalınlığında artış ile ilgili olduğunu buldum. Ayrıca uygun istatistik yöntemleri kullanarak akıllı telefon bağımlılığı düzeyinin karotis intima-media kalınlığındaki artışı bağımsız olarak predikte ettiğini tespit ettim. Alanda ön bulguları gösteren çalışmamızın daha büyük ölçekli ve uzun süreli takip çalışmalarıyla akıllı telefon bağımlılığının aterosklerozun yol açtığı klinik hastalıklara olan etkisinin araştırılması gerekliliğine ışık tuttuğunu düşünüyorum" dedi. Okul yönetimi ise bu gelişme sonucunda öğrencisini kutladı. - SAKARYA