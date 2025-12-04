Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Ders sırasında çekilen videoda bazı öğrencilerin öğretmenlerine yönelik saygısız tavırlar sergilediği görüldü.

DERSİ SABOTE ETTİLER

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin ders anlatmaya çalışan öğretmenle alay ettiği, sınıf düzenini bilerek bozduğu ve zaman zaman öğretmeni zor durumda bırakan davranışlar sergilediği anlar yer aldı. Görüntülerde öğretmenin ortamı sakinleştirmeye çalışmasına rağmen öğrencilerin saygısız tutumlarını devam ettirdiği dikkat çekti.

ÖĞRETMEN GÖRÜNTÜLERDEN HABERSİZ

Sözcü'nün haberine göre, alay hareketlerine maruz kalan öğretmenin öğrencilerin ceza almaması için durumu okul yönetimine bildirmediği öğrenildi. Olaydan birkaç gün sonra kürsüde ders anlatırken dengesini kaybedip yere düşen öğretmenin kolunun kırıldığı ve beyin kanaması ihtimaline karşı İbni Sina Hastanesi'nde müşahade altına alındığı belirtildi. Öğretmenin görüntülerin sosyal medyada yayıldığından bile haberi olmadığı ifade edildi.

"ÖĞRENCİLERİMDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de dikkatini çeken olay sonrası öğretmene hastanede ziyaretler yapıldı. Disiplin süreci kapsamında ifadeye çağrılan öğretmenin sözleri mesleki fedakârlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Öğretmen yaptığı açıklamada,

"Ben öğrencilerimden şikâyetçi değilim, hepsini çok seviyorum. Böyle bir davranış beklemezdim ama hiçbir öğrencimin disiplin cezası almasını istemem. Öğretmenlik fedakârlık mesleğidir." ifadelerini kullandı.

MEB DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATTI

Milli Eğitim Bakanlığı, görüntülerde öğretmene saygısızlık yaptığı tespit edilen öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlattı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.