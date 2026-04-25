Öğrencilere 112 Acil Çağrı sistemi anlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, acil çağrı sisteminin bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında Kaynaşlı'da öğrencilere bilgiler aktarıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından, acil çağrı sisteminin bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım çalışmaları deva ediyor. Osmangazi İlkokulu ve Osmangazi Ortaokulu'na gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere, acil durumlarda tek numara olan 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği ve sistemin nasıl çalıştığı hakkında detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, gereksiz aramaların acil müdahale süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, 112 hattının yalnızca gerçek acil durumlarda kullanılması gerektiğini vurguladı. Eğitimlerde ayrıca çağrı merkezine gelen ihbarların nasıl değerlendirildiği, ilgili birimlere nasıl yönlendirildiği ve ekiplerin olaylara müdahale süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin aktif katılım gösterdiği programda, merak edilen sorular da yanıtlandı. Yetkililer, bu tür bilgilendirme faaliyetleriyle küçük yaşlardan itibaren acil durum bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini belirterek, çalışmaların farklı okullarda da devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

