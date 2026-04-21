Siirt'te öğrencilerden öğretmenlere sıcak karşılama
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerini anlamlı bir şekilde pankartlar ve çiçeklerle karşıladı. Bu durum, son günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim camiasında dikkat çekti.
Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerini pankartlar, çiçekler ve sevgi dolu mesajlarla karşıladı.
Anlamlı karşılama, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası eğitim camiasında dikkat çeken bir örnek oluşturdu. Öğrenciler, okula gelen öğretmenlerini ellerinde, "Öğretmenlerimizin yanındayız, şiddetin karşısındayız" yazılı pankartlar ve çiçeklerle karşılarken, alkışlar ve destek mesajlarıyla moral verdi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı