Haberler

Siirt'te öğrencilerden öğretmenlere sıcak karşılama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerini anlamlı bir şekilde pankartlar ve çiçeklerle karşıladı. Bu durum, son günlerde yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim camiasında dikkat çekti.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenciler, öğretmenlerini pankartlar, çiçekler ve sevgi dolu mesajlarla karşıladı.

Anlamlı karşılama, son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası eğitim camiasında dikkat çeken bir örnek oluşturdu. Öğrenciler, okula gelen öğretmenlerini ellerinde, "Öğretmenlerimizin yanındayız, şiddetin karşısındayız" yazılı pankartlar ve çiçeklerle karşılarken, alkışlar ve destek mesajlarıyla moral verdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

