Haberler

Öğrenciler ve öğretmenler okul duvarını sanatsal şekilde boyadı

Öğrenciler ve öğretmenler okul duvarını sanatsal şekilde boyadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, Diclekent Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler, fırçalarını alarak okulun duvarını sanatsal çalışmayla boyadı.

Diyarbakır'da, Diclekent Ortaokulu'nda öğretmenler ve öğrenciler, fırçalarını alarak okulun duvarını sanatsal çalışmayla boyadı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin aidiyet duygularını geliştirmek ve sanatsal faaliyetlere ilgilerini artırmak için hafta sonu okulun duvarlarını boyadı.

Diclekent Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şenay Ayana, öğrencilerin okula olan aidiyet duygularını geliştirmek, sanatsal faaliyetlere ilgilerini artırmak için ve ilham kaynağı olsun diye böyle bir projeye başladıklarını söyledi. Görsel Sanatlar öğretmeni Nurcan Kaçmaz'ın rehberliğinde bu projeye başladıklarını belirten Ayana, "Öğrencilerin daha görsel bir alanda eğitim-öğretim görmeleri ve buna katkı sunmak için buradayız. Okul duvarının alt kısmını geometrik şekillerle çeşitli renklere boyadık. Bu renkleri oluşturmak için hocamız tarafından karışımlar hazırlandı. Bu sadece bir başlangıç, devamı gelecek" dedi.

Görsel Sanatlar öğretmeni Nurcan Kaçmaz ise proje kapsamında öğrencilere daha verimli, daha mutlu ve huzurlu bir imkan sağlayarak öğrencilerle beraber boyama çalışması yaptıklarını ifade etti. Boyama çalışmalarında eğitimin yanı sıra daha estetik, duygularını ifade edecekleri bir çalışma yaptıklarını aktaran Kaçmaz, "Değerli Müdürüm Mehmet Oğuz ve müdür yardımcımız Şenay Ayana rehberliğinde bu çalışmaları yaptık. Devamı gelecek, öğrencilerimizin Maarif Modeli bir çalışması olacak" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları

Kimler var kimler! İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak

Zuhal Böcek’in ifadesi çok tartışılacak
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı