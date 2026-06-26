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Kırıkkale'de 44 bin öğrenci karne aldı: Vali'den dijital uyarı

Kırıkkale'de 44 bin öğrenci karne aldı: Vali'den dijital uyarı
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Kırıkkale'de yaklaşık 44 bin öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Vali Sarıibrahim, öğrencilere tablet, bilgisayar ve sosyal medyadan uzak durmaları çağrısı yaparak dijital bağımlılığa dikkat çekti.

Kırıkkale'de binlerce öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Karne programına katılan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, dijital bağımlılığa dikkat çekerek çocuklara tablet, bilgisayar, oyun ve sosyal medyadan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Kırıkkale'de yaklaşık 44 bin öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. TOKİ Şehit Öğretmen Güzin Yılmaz İlkokulu/Ortaokulu'nda düzenlenen programda sınıfları ziyaret eden Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi. Öğrencilerin sevincine ortak olan Sarıibrahim, yaz tatilini verimli geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çeken Vali Sarıibrahim, tablet, bilgisayar, oyun ve sosyal mecraların küçük yaşlarda alışkanlığa dönüşebildiğini belirtti. Sarıibrahim, "Yaz tatili için öğrencilerimize birkaç tavsiyemiz olacak. Birincisi elbette tabletlerden, bilgisayarlardan, sosyal mecralardan ve bağımlılıklardan uzak durmaları. Bunun bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gençlerin ilerleyen dönemde karşılaşabileceği önemli sorunlardan birinin dijital bağımlılık olduğunu ifade eden Sarıibrahim, "Önümüzdeki zaman diliminde gençliğimizin karşılaşacağı en önemli problemlerden birinin, küçük yaşlarda bağımlılık ortaya çıkaran tablet, bilgisayar, oyun alışkanlığı ve sosyal mecralar olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin bu alanlardan uzak durmalarını diliyoruz" diye konuştu.

Öğrencileri yaz döneminde Kur'an kursları ve yaz okullarına da davet eden Sarıibrahim, "Öğrencilerimizi yaz aylarında camilerimizdeki Kur'an kurslarımıza ve yaz okullarımıza bekliyoruz. Bu süreçte emek veren hocalarımıza ve yaz okullarımızdaki eğitmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karne törenine İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve veliler katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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