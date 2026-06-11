Denizciler diplomaları için yüzdüler

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Atatürk Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları, denize bırakılan diplomalarını yüzerek aldı.

Okul bahçesinde düzenlenen yıl sonu etkinliği, denizcilik kıyafetlerini giyen son sınıf öğrencilerinin Türk bayrağını bir alt sınıflara devretmesiyle başladı.

Programda açılışında konuşan Fatsa Atatürk Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Samet Ertanç, "Okulumuzdan 4 yıllık akademik ve mesleki eğitimlerini başarı ile tamamlamış son sınıf öğrencilerimizin gurularını paylaşmak, onları bekleyen akademik ve mesleki hayatlarına uğurlamak, bir yandan da okulumuzdan geçmiş yıllarda mezun olmuş denizlik sektöründe başarılı çalışmalar yapmış önceki dönem mezunlarımız ile öğrencilerimizi buluşturmak için bu programı tertip ettik. Okulumuz kurulduğu günden bu yana binlerce genci denizlerle buluşturmuş, onları sadece mesleğe değil yaşam disiplinine hazırlamıştır" dedi.

Konuşmanın ardından programda öğrenciler, kep atarak mezuniyetlerini kutlarken, şehitler anısına denize çelenk bırakıldı. Mezun öğrencilerin denize atılan pet şişeler içerisindeki diplomalarını yüzerek alması renkli görüntülere sahne oldu.

Törene Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Evin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı