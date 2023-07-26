ODTÜ 2022-2023 Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni ODTÜ Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

ODTÜ'nün 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Her sene geleneksel olarak Devrim Stadyumu'nda düzenlenen toplu mezuniyet töreni saat 18.30'da başladı. ODTÜ Rektörlüğü tarafından daha öncesinde yapılan uyarılar çerçevesinde bu yıl öğrencilerin açtığı pankartlar, yüksek güvenlik önlemleriyle stada kabul edildi. Kapıda oluşturulan barikatta pankartlar incelendikten sonra tören alanına alındı. Bando eşliğinde çalınan 100'üncü Yıl Marşı ile başlayan tören, öğrencilerin cübbeleriyle birlikte pankart açarak gerçekleştirdikleri kortejle devam etti.Töreni izlemeye gelen katılımcıların alkışları eşliğinde yürüyen mezunlar, 'Cumhuriyetin 100'ncü yılı' temalı ve gündeme odaklı pankartlarıyla korteji tamamladı.