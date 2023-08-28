Ödemiş Belediyesi, Konser Kaynağını Kırtasiye Yardımına Ayırıyor

Ödemiş'in eğitimci Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in bu yıl konserlere ayrılacak kaynağın ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı için değerlendireceğini açıklamasının ardından başlayan dayanışma kampanyasına destek sürüyor. Başkan Eriş, yeni eğitim yılına kısa bir süre kala çocuklara kırtasiye yardımlarının ulaştırılmaya başladığını belirterek, Ödemiş'teki STK'lara ve hayırseverlere çağrıda bulundu.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçenin kurtuluşunun 101. yılını anlamına uygun dolu dolu etkinliklerle kutlayacaklarını ancak bu yıl konser düzenlemek yerine konserlere ayrılacak kaynağı ilçedeki öğrencilere kırtasiye yardımı için değerlendireceklerini açıklamıştı. Bu çıkış geniş yankı uyandırırken bu doğrultuda Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün çalışmaları başladı. 1. sınıf öğrencileri için "okula merhaba" çantasını da içeren kırtasiye yardımı paketleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılırken; Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, kampanyaya destek çağrısında bulundu. Başkan Eriş şunları söyledi:

"Dün atalarımız kurşun atarak bu güzel ülkeyi bize bağışladılar. Biz de atalarımızın bize mirası olan bu topraklarda geleceğimiz olan çocuklarımızın kurşun kalemle güzel bir gelecek yazmaları adına ekonomik krizin bu en zor koşullarında destek vermek istedik. İhtiyaç duyan ailelerimize ve onların değerli çocuklarına kırtasiye yardımı desteğinde bulunmak üzere belediye olarak karar aldık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bu çalışmayı başlattık. Çocuklarımızın 1. Sınıf'tan başlayarak okul çantası ve gerekli olan tüm kırtasiye malzemeleri ile okulda bir çocuğun ihtiyaç duyduğu tüm materyalleri kendilerine armağan ediyoruz.

Evet, konserlere son verdik. Büyük Önderimiz, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur'. Eğer çocuklarımız eğitimle donatılamıyorsa ileride kötü etkilerle bazı istenmeyen yollara sapabiliyorlar. Bunun için çocuklarımızın eğitimden uzak kalmamasını, eğitimde fırsat eşitliğini her şeyin önünde görüyoruz. Çocuklarımızın çok iyi eğitim almaları için biz bugün konserlerimize veda ediyoruz.

Evet, kültür ve sanat etkinliklerimiz hayatımızın bir parçası olacak ama milyonlarca liralık bu kaynağı kurşun kalemle yazılacak güzel bir geleceğe dönüştürmek istiyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz muhtarlıklarımız aracılığıyla, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla bizlere ulaşabilirler. Yine aynı şekilde sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız ve hayırsever hemşehrilerimiz de bizlere desteklerini sunabilirler. Bu anlamda herkesin katkısını bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılına kavuşmaya hazırlanıyoruz. 2023-2024 eğitim yılımızın da Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır şekilde geçmesini temenni ediyor, öğrencilerimize, ailelerimize, öğretmen ve idareci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Eğitime destek için buradayız"