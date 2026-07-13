NÖHÜ'nün 34 yıllık yolculuğu: Bilimde, eğitimde ve dünyada yükseliş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin 34. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Rektör Uslu mesajında şu ifadelere yer verdi: "34 yıllık köklü geçmişiyle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında istikrarlı bir gelişim gösteren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Kahraman şehidimiz ve hemşehrimiz Astsubay Ömer Halisdemir'in adını büyük bir onurla taşıyan üniversitemiz, onun aziz hatırasına layık olabilmek adına ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla ilimize, bölgemize ve ülkemize değer katmaya devam etmektedir."

NÖHÜ küresel başarılarını her geçen gün güçlendiriyor

Bilim, araştırma-geliştirme, sürdürülebilirlik, kültür, sanat ve spor alanlarında önemli başarılara imza atan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, uluslararası yükseköğretim sıralamalarındaki yükselişini istikrarlı şekilde sürdürüyor. Dünyanın saygın derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Sıralaması'nda geçen yıl beş ayrı kategoride önemli başarılar elde eden üniversite, 2026 sonuçlarında ise büyük bir başarı gerçekleştirerek 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında değerlendirmeye alındı. Bir yıl gibi kısa bir sürede kaydedilen bu gelişmeyle ile üniversitenin, daha önce yer aldığı 1501+ bandından 601+ bandına yükseldiğini belirten Prof.Dr. Hasan Usulu; " Dünya genelinde değerlendirilen 1603 üniversite arasında 691'inci, Türkiye'de ise 30'uncu sırada yer alma başarısı göstermiştir. Ayrıca birçok sürdürülebilir kalkınma hedefinde 101+ ve 201+ bandında yer alarak uluslararası görünürlüğünü önemli ölçüde artırmıştır. 'Anadolu'nun Yükseköğretim ve Bilimde Parlayan Yıldızı' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren üniversitemiz, Times Higher Education sıralamalarındaki yükselişini her yıl daha ileriye taşımaktadır. Özellikle sürdürülebilirlik alanındaki performansı sayesinde küresel ölçekte adından söz ettiren üniversitemiz, uluslararası yükseköğretim camiasında daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Bunun yanı sıra Times Higher Education tarafından yayımlanan Alan Bazında Dünya Üniversite Sıralaması'nda 2026 sonuçlarında ise büyük bir başarı gerçekleştirerek 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında değerlendirmeye alınarak görünürlüğünü bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerine yer verdi.

"Daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğiz"

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; "Üniversitemizin son yıllarda elde ettiği başarılar, ortak hedeflere inanan güçlü akademik ve idari kadromuzun özverili çalışmalarının ürünüdür. Özellikle sürdürülebilir kalkınma alanında bir yıl gibi kısa sürede gösterdiğimiz yükseliş, kararlı vizyonumuzun ve planlı gelişim anlayışımızın en somut göstergelerinden biridir. Bugün 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında değerlendirilen, dünya sıralamalarında önemli basamaklar yükselen ve uluslararası görünürlüğünü sürekli artıran bir üniversite konumundayız. Bu sonuçlar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin artık dünyanın tanınan yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını göstermektedir. Önümüzdeki dönemde de bölgesel kalkınmaya katkı sunan, öncelikli alanlarda ihtisaslaşan, bilim üreten, çözüm geliştiren ve topluma değer katan bir üniversite olma hedefimiz istikametinde çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Üniversitemizin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor; Üniversitemizin 34. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı