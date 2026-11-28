Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen Erasmus+ bilgilendirme toplantısında öğrencilere başvuru şartları, hibe desteği ve yurt dışında staj imkanları hakkında bilgi verildi.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya fakültenin farklı bölümlerinden akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Toplantıda sunum yapan Öğretim Görevlisi Hülya Üründü; Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı'na katılan ülkeleri, üniversiteler arasındaki ikili anlaşmaları ve program kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Üründü; programa başvurmak için gereken akademik şartlar ve öğrenci seçim süreci hakkında bilgi verirken sağlanan hibelerin yanı sıra staj ve lisansüstü değişim imkanlarını aktardı. Toplantıda ayrıca Orhun Değişim Programı tanıtıldı.

Etkinlik, katılımcıların görüşlerini paylaşması ve sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı