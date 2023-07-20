Niğdeli öğrenci TYT'de birinci oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) alanında 120 soruya doğru cevap vererek birinci olan Niğdeli Harun Durak (17), bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi.

Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi öğrencisi Harun Durak, TYT alanında 3 milyon 527 bin 443 kişi arasından tüm sorulara doğru cevap vererek, diğer adayları geride bıraktı. Ailesini de gururlandıran Durak, bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmek istiyor. Denemelerde tüm soruları hiç doğru cevaplayamadığını, en fazla 112 net yaptığına dikkat çeken Durak, TYT'de tüm soruları doğru cevaplamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Bir fabrikada çalışan baba Seyfi Durak da oğlunun başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Çok gayretliydi, bazen 'Oğlum gözün bozulacak' diyordum, saat 24.00'e kadar ders çalıştı. İnşallah meyvelerini alacak" diye konuştu. Ev kadını anne Esra Durak ise "Onun azmine hayrandım, yanıltmadı. Bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum" dedi.