Niğdeli lise öğrencisi Dünya Uzay Kongresi'nde projesini anlatacak

Niğde Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ahmet Berke Karakuş, geliştirdiği yakıtsız uzay itki sistemi projesiyle dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri olarak kabul edilen 77. International Astronautical Congress (IAC 2026)'da sunum yapmaya hak kazandı.

5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek kongrede yer alacak olan Karakuş, projesini uluslararası akademisyenler, bilim insanları ve uzay alanında çalışan uzmanlara İngilizce olarak anlatacak. Genç öğrenci; Alçak Dünya Yörüngesi'nde bulunan milimetre ölçekli uzay enkazının uydulara verebileceği zararları azaltmayı hedefleyen projesiyle IAC 2026 Uzay Enkazı Sempozyumu'nda bireysel sunum gerçekleştirecek genç yetenekler arasında yer aldı.

Proje uzay enkazına karşı koruma sağlamayı hedefliyor

Karakuş'un geliştirdiği proje, özellikle küp uyduların uzaydaki küçük parçacıklardan korunmasını amaçlıyor. Yakıt kullanmadan çalışan sistem, elektromanyetik ve elektrostatik alan oluşturarak uydulara yaklaşan küçük parçacıkları uzaklaştırmayı hedefliyor. Sistem hakkında bilgi veren Karakuş; Tesla bobinleri kullanılarak elektromanyetik ve elektrostatik alan oluşturulduğunu belirterek, bu sayede uzayda yüksek hızla hareket eden küçük parçacıkların uydulardan uzaklaştırılabileceğini ifade etti.

"Yakıt kullanmadan düşük maliyetli bir sistem geliştirdim"

Projesinin özgün yönünün yakıtsız ve düşük maliyetli olması olduğunu belirten Ahmet Berke Karakuş, şu ifadeleri kullandı; "Projem yakıtsız bir uzay itki sistemi ve uyduları korumayı amaçlıyor. Elektromanyetik ve elektrostatik ortam oluşturarak 12,5 santimetre ya da 2,5 santimetre ölçeğindeki parçacıkları itebiliyorum. Bunu bir koruma sistemi olarak düşünebiliriz."

"Uzaydaki küçük parçacıklar uydulara büyük zarar verebiliyor"

Uzay enkazının uydular için ciddi risk oluşturduğuna dikkat çeken Karakuş, küçük parçacıkların yüksek hızlarda hareket ettiği için uydulara büyük zarar verebildiğini söyledi. Karakuş; "Uzayda milyonlarca küçük parçacık bulunuyor. Bu parçacıklar çok yüksek hızlara ulaşarak bir uyduyu delip geçebiliyor. Oluşturulan elektromanyetik ve elektrostatik alan sayesinde parçacıklar itilerek ana uydunun zarar görmesi engelleniyor" dedi. Benzer fikirlerin geçmişte literatürde yer aldığını ancak kendi projesinin düşük maliyetli ve uygulanabilir olmasıyla öne çıktığını vurgulayan Karakuş, "Bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar var. Ancak benim projemin özgün yönü yakıtsız olması ve düşük bütçeyle uygulanabilmesi. Basit bir düzeneğe sahip olması nedeniyle birçok ülke tarafından uygulanabilecek bir sistem olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Başvuru sürecine ilişkin bilgi veren Karakuş, önce TÜBİTAK destek sürecinden geçtiğini, ardından IAC 2026'ya başvurduğunu söyledi. Başvurusunun ilk aşamada güçlü yedek olarak seçildiğini belirten Karakuş, daha sonra interaktif sunum yapmaya hak kazandığını ifade etti.

Çalışmalarını Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda sürdürdüğünü belirten genç öğrenci, amacının kişisel başarıdan çok Türkiye'nin adını duyurmak olduğunu söyledi. Karakuş; "Ben aslında Milli Teknoloji Hamlesi'ne bağlı kalarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim adım geçsin değil, ülkemin adı geçsin istiyorum. Sonuçta ülkemin kazanması herkesin kazanması demektir" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı