Nevşehir'de YKS Sınavı Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

Nevşehir'de yapılan YKS sınavı nedeniyle öğrencilerin ulaşımının sağlanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler önlemlerini artırdı. Sınav saati öncesinde sınava yetişmek isteyen adaylar özellikle 2000 evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu. Nevşehir'de yapılan YKS Sınavına toplam 11 bin 247 öğrenci girdi.

Nevşehir'de YKS sınavı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Sınav saati öncesinde sınava yetişmek isteyen adaylar özellikle 2000 evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde kilometrelerce araç kuyrukları oluşturdu.

Bugün yapılan YKS sınavına girecek öğrencilerin ulaşımının sağlanması için Nevşehir Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler önlemlerini artırdı. Özellikle ana güzergahlarda bulunan kavşaklarda trafik akışının tıkanmaması için kavşaklar açık tutulmaya çalışıldı.

Öğrencilerin yoğun olarak sınava girecekleri Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve 2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan kavşaklara trafik ekipleri sürekli müdahale etti.

Nevşehir'de yapılan YKS Sınavına toplam 11 bin 247 öğrenci girdi. Nevşehir genelinde 51 okul ve Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu dahil olmak üzere toplam da 53 binada öğrenciler sınava girecek. Nevşehir'de yaşanan trafik yoğunluğu dron ile de görüntülendi. - NEVŞEHİR