Nazilli Beşeylül Ortaokulu, LGS'de Türkiye birincisi çıkardı

Nazilli Beşeylül Ortaokulu bir kez daha LGS Türkiye birincisi çıkardı. Üç yılda 2 Türkiye birincisi çıkaran okul takdir topladı.

Sosyal, kültürel, sportif ve uluslararası projelerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Nazilli Beşeylül Ortaokulu, akademik başarıdaki istikrarını da sürdürüyor. Son üç yılda iki Türkiye LGS birincisi çıkaran okul, ilçenin eğitimdeki gururu olmayı sürdürüyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılında LGS'de Türkiye birincisi çıkaran Beşeylül Ortaokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ise ilçede ilk üç dereceye giren öğrencileriyle başarısını sürdürdü. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da öğrencisi Yusuf Efe Kocaman LGS'de Türkiye birincisi olarak okulun başarı hanesine yeni bir gurur daha ekledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı