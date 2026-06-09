Muşlu öğrenciler tarihi mekanları yerinde inceledi

Muş Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencileri, "Tarihin İzinde Bir Mekan Bir İnsan" projesi kapsamında kentin tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleyerek geçmişe yolculuk yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen proje kapsamında öğrenciler; Haspet Kalesi, Hacı Şeref Camii, Alaaddin Bey Camii, Ulu Camii, Muratpaşa Camii, Yıldızlı Han, Müştak Baba Türbesi, Molla Resul Türbesi, Murat Köprüsü ve Kızılağaç Şehit Türbesi'ni ziyaret etti. Gezi programında öğrenciler, Muş'un tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi alırken, kentin asırlara dayanan mirasını yakından görme fırsatı buldu. Tarihi yapıların mimari özelliklerini inceleyen öğrenciler, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Proje sayesinde öğrencilerin tarih bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesi hedeflenirken, gençlerin aynı zamanda Muş'un kültürel ve turistik değerlerini tanıyarak birer kültür elçisi olmalarına katkı sağlandı.

Yetkililer, tarihi ve kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında bu tür projelerin önemli rol oynadığını belirterek, öğrencilerin tarihi mekanları yerinde görerek öğrenmelerinin kalıcı kazanımlar sağladığını ifade etti.

Projenin gerçekleştirilmesine katkı sunan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülkadir Altay, Okul Müdürü Seyfettin Özdil ve proje koordinatörü Tarih Öğretmeni Ayhan Kuş'a teşekkür edildi. Projenin, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kültürel mirasına sahip çıkan bilinçli nesillerin yetişmesine katkı sunduğu belirtildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı