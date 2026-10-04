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Muş'ta binlerce aday KPSS Ön Lisans oturumunda kamu personeli olmak için ter döktü

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Muş'ta binlerce aday KPSS Ön Lisans oturumunda kamu personeli olmak için ter döktü
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Muş'ta 2026 KPSS Ön Lisans oturumu, iki yıllık program mezunu binlerce adayın katılımıyla başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar güvenlik kontrolünden geçirildi; geç kalan bazı adaylar surlardan atlayarak merkeze ulaşmaya çalıştı.

Muş'ta Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans oturumu, binlerce adayın katılımıyla başladı.

2026 KPSS Ön Lisans sınavı kapsamında üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun olan adaylar, kamu kurumlarında görev alabilmek için sınav merkezlerine geldi. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesinde adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda yoğunluk oluşturdu. Adaylar, sınav merkezlerinde gerekli güvenlik kontrollerinden geçirildikten sonra salonlara alındı. Sınavın başlamasının ardından sessizliğin ve düzenin sağlanması amacıyla okul bahçeleri boşaltıldı. Sınava geç kalan bazı adaylar ise kapıların kapanmasına kısa süre kala sınav merkezlerine ulaşmak için zamanla yarıştı. Bazı adayların sınava yetişebilmek için okul çevresindeki surlardan atlayarak sınav merkezine ulaşmaya çalıştığı görüldü. KPSS Ön Lisans oturumunda adaylar kamu personeli olabilmek için ter dökerken, sınav merkezlerinde güvenlik ve sınav düzeninin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler de alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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