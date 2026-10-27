Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muş Bulanık'ta 'Ailenin Gücü' seminerinde ailelere iş birliği çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş Bulanık'ta 'Ailenin Gücü' seminerinde ailelere iş birliği çağrısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında 'Ailenin Gücü' semineri düzenlendi. Kaymakam Koşansu, bağımlılıkla mücadelede ailelerin, okulların, sağlık kuruluşlarının, kolluk ve STK'ların iş birliği gerektiğini vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde, uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik "Ailenin Gücü" semineri gerçekleştirildi.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından İçişleri Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Gençliğine İyi Bak 3 - Ailene Sahip Ol" projesi kapsamında düzenlenen seminer, Bulanık Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Aile Destek Merkezi 1'in (ADEM) toplantı salonunda yapıldı. Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, bağımlılıkla mücadelenin çocukların geleceği, ailelerin huzuru ve toplum sağlığı açısından önem taşıdığını belirtti. Çocukların yalnızca eğitim durumlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da takip edilmesi gerektiğini ifade eden Koşansu, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasının ve onların sorunlarını rahatça paylaşabilecekleri bir ortam oluşturmasının önemini vurguladı.

Koşansu, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik tedbirleriyle sınırlı olmadığını belirterek; ailelerin, okulların, sağlık kuruluşlarının, kolluk kuvvetlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde çalışması gerektiğini kaydetti. Çocukların davranışlarında görülen belirgin değişikliklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Koşansu, bu tür durumlarda suçlayıcı bir yaklaşım yerine çocukların dinlenmesi ve ihtiyaç duyulması halinde uzman desteğine başvurulmasının önemine dikkati çekti.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl ise madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bağımlılıkla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarının önemine değinen Bingöl, uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Koşansu tarafından Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl'e plaket takdim edilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Teknik bölge tünelini su bastı, servisler mahsur kaldı

Sağanak Sabiha Gökçen’i de vurdu! Görüntü inanılmaz
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın

Erdoğan'a seslenip yardım istedi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Görüntü bu sabah kaydedildi! Sağanağın vurduğu iki ilçede yollar göle döndü

Antalya'dan sonra İstanbul! Görüntü bu sabah kaydedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da görülmemiş felaket! 4 işçi öldü, valinin sözleri şaşırttı

Görülmemiş felaket! 4 işçi hayatını kaybetti, valinin sözleri şaşırttı
Müge Anlı'da biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu

Hikayesiyle Türkiye’yi ekrana kilitleyen Hamid’in babası belli oldu
İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden çok konuşulacak Netanyahu iddiası

İsrail'de sandıklar kuruldu! İngilizlerden bomba Netanyahu iddiası
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu

Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı

Fenerbahçe yenildi, olan Mourinho'ya oldu