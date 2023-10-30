Murat Boz, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında Gölbaşı'nda konser verdi

Gölbaşı Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Atatürk Sahil Parkı'nda Murat Boz konseri düzenledi. Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlayan on binlerce kişi, hem yaptığı hizmetler hem de Cumhuriyet Bayramı'nı Murat Boz ile kutladıkları için Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Murat Boz, Gölbaşı'nda konser verdi.

Gölbaşı Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle Atatürk Sahil Parkı'nda Murat Boz konseri düzenledi. Cumhuriyetin 100. yılını coşkuyla kutlayan on binlerce kişi, hem yaptığı hizmetler hem de Cumhuriyet Bayramı'nı Murat Boz ile kutladıkları için Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'e teşekkür etti. Kalabalık ve coşkulu geçen konsere Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"Nice 100 yıllara"

Konser öncesinde konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, cumhuriyetin 100. yılında alanı dolduran Başkentlilerle olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice 100 yıllara, Cumhuriyetimiz hep var olsun" dedi.

Şimşek, konuşmasını "Tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadeleri ile noktaladı.

Ünlü şarkıcı Murat Boz ise coşkulu kalabalık karşısında, "Harika gözüküyorsunuz. Neden daha önce Gölbaşı'na gelmedim. Bundan sonra daha sık gelmeye çalışacağım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Gölbaşı'nda sizlerle kutladığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Konser sahnesinde Başkan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, sevilen sanatçıya çiçek takdim etti. - ANKARA