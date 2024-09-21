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Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama sonuçlarının sisteme düşüp geri çekilmesiyle alakalı sessizliğini bozdu. Sonuçların yanlışlıkla açıldığını belirten Bakan Tekin "Bilgi işlemdeki kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını önce yayınlayıp aradan yarım saat geçtikten sonra kaldırması tepkilere yol açtı. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında konuya açıklık getirdi.

"ARKADAŞIMIZ YANLIŞLIKLA BİR TUŞA BASTI"

Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "Sistemi açmakla yetkili arkadaşlarımız var. Bir tuşa bastıklarında e devletten gözükecek duruma gelecek notlar. Biz şunu söylemiştik. Danıştay kararını bekliyoruz. Bu karara göre yüzde 50'si veya yüzde 100'üyle atama yapacağız. Fakat önceki Bilgi İşlem Daire Başkanlığındaki bir arkadaşımız yanlışlıkla tuşa bastı. İyi niyet mi ihmal mi onunla ilgili soruşturma açtık" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

KPSS'de başarılı olup mülakata giren 60 bin öğretmenden yalnızca 20 bininin ataması yapılacak. Ancak mülakat sonuçları düne kadar açıklanmamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sonuçların açıklanmamış olmasını mülakatın kaldırılması için yapılan başvuruya dair Danıştay kararını bekledikleri yönünde gerekçelendirmişti.

Dün e-devlet sistemine giren binlerce sözleşmeli öğretmen adayı mülakat sonuçlarının açıklandığını gördü. Ekran görüntüsü alan birçok aday da sosyal medya hesaplarından mülakatta aldıkları sonuçları paylaştı. Ancak yaklaşık yarım saat sonra sonuçlar kaldırıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

Yusuf Tekin

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