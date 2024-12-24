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Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti

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Mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndeki programında protesto etti. Seslerini Bakan Tekin'e duyurmaya çalışan öğretmenlere korumalar müdahale etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen 'PIKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) Sosyal Uyum Gösterisi Programı'na katıldı. Program sırasında sahnenin önünde toplanan ve mülakat mağduru olduklarını ifade eden bir grup öğretmen Bakan Tekin'i protesto etti.

Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti

"SİZLERLE KONUŞMAK İSTİYORUZ"

Komisyonlar arası farklılığın kurbanı olduklarını ifade eden öğretmenler "Bin 300 mağdur var. Bizler, sizlerle konuşmak istiyoruz" diyerek Bakan Tekin'e seslerini duyurmaya çalıştılar. O esnada Bakan Tekin'in korumaları öğretmenlere müdahale ederek protestoyu engellemeye çalıştı.

Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti

"4 MİLYONUN ÜZERİNDE MİSAFİRİMİZ OLDU"

Programda yaptığı konuşmada 13 yılda 4 milyonun üzerinde Suriyelinin ülkemizde misafir edildiğini belirten Bakan Tekin, "Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye'de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu. Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik. Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bu isim kadar Bakanlığa zarar veren birini görmedim. OKullara din dersi için imam göndermek nedir ya. İleri eğitim istiyoruz, çocuklarımız çağdaş eğitim alsın , teknoloji geliştirip dünya markası ürünler tasarlasın vs diyoruz ,yapılana bakın ..Böyle mi kalkınacağız..

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Haber YorumlarıSezgin Duman:

Erken secım ıstıyoruz akp rejımınden kurtulmak istiyoruz

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Haber YorumlarıAlkurt:

Istifa et lütfen..Türkiye Nin hayrına olur istifaniz

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Haber YorumlarıMGk:

Yiğit ve cesur bir Bakan helal olsun

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Haber YorumlarıOrhan D:

4 Milyon rakamına kendisi inanıyor mu? Bence başına 1 rakamı ekleyip 14 M demeliydi. Sadece İstanbul Esen yurt bölgesinde 2 milyona yakın Suriyeli var. Ağamız gerçekten de Türk halkının aklıyla alay ediyor.

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

MÜLAKAT KUL HAKKINI YEMEKTİR. AKP'NİN EN GÜZEL YAPTIĞI İŞ. BU KONUDA TARTIŞILMAZ.

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Heryer torpil artık okumak bi işe yaramıyo

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

Bu okuyanların özelliği ne öğretmen vs illaki atanmaları mı lazım mış devlet bunlara söz mu verdi öğretmen ol işe alacam seni diye bi

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

oturduğu makama yakışmıyor.hakkında bu kadar iddia var ve tek bir cevap vermiyor,protestolara karşı da sessiz kalıyor.insanların hakkını yemek bu kadar basit birşey onlar için.onların istedikleri insanlar görevlere gelsin,gerçekten hak edenler ise işe giremesin.yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıSERVET BİLGİN:

asııııınnnnnnnnnnnnnnn ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

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Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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