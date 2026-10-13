Muğla Köyceğiz'de Tazelenme Üniversitesi yeni döneme kişisel gelişim dersiyle başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eğitim öğretime devam etmekte olan Tazelenme Üniversitesi'nde yeni dönem başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde açılan Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü'nde 2026/2027 Eğitim-Öğretim yılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Sağlık Meslek Yüksekokulu konferans salonunda, Eğitmen Özlem Özen'in sunduğu 'Koçluk Bakış Açısından Kişisel Gelişim' dersi ile yeni dönem açılışı yapıldı.

Geçen dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Orhan Ener açılış ile ilgili yaptığı açıklamada; "İlk dersimiz, Eğitmen Özlem Özen hocamızın güzel anlatımı ve bize kattığı farklı bakış açılarıyla hepimiz için çok keyifli ve ilham vericiydi. Tüm öğrencilerin aktif katılımıyla güzel bir ders işlendi. Değerli hocamıza, bilgisi ve enerjisiyle bize ışık tuttuğu bu güzel başlangıç için teşekkür ediyoruz. Daha öğrenecek çok şeyimiz, keşfedecek güzel yollarımız var. Yeni Eğitim-Öğretim yılımız hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı