Muğla Köyceğiz'de İlçe Müftülüğünün 4 haftalık ezan okuma kursu başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, Ezan-ı Muhammedi'nin usulüne ve makamına uygun, güzel ve etkili bir şekilde okunmasını sağlamak amacıyla İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen hizmet içi ezan okuma kursu başladı.

Dört hafta sürecek olan kurs, haftada dört gün gerçekleştirilecek. Kurs kapsamında katılımcılara ezanın usulüne uygun okunması, makam ve nağmelerin doğru kullanılması ile güzel ezan okuma konusunda eğitim verilecek. Kursun ilk gününde İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen kursu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Ezan-ı Muhammedi'nin İslam'ın şiarlarından biri olduğuna ve onun usulüne, makamına uygun şekilde okunmasının önemine değinen İlçe Müftüsü Sözen, kursun hayırlara vesile olmasını temenni ederek kursiyerlere başarı dileklerinde bulundu. Kursun, belirlenen program çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı